由瑞緹整合行銷代理的山海經妖獸卡牌手遊《山海有妖獸》事前登錄活動已火熱開跑！官方今（29）日搶先釋出遊戲特色玩法，同時也邀請甜美女神「林明禎」擔任遊戲代言人，林明禎將化身首席馴獸師，陪伴玩家暢遊山海世界！

首席馴獸師「林明禎」與你暢遊山海

《山海有妖獸》是一款山海經題材妖獸策略卡牌的手機遊戲，遊戲內真實還原山海經古籍記載的宏大場景，呈現不一樣的妖界樣貌。同時還有大量妖獸橫空降世，豐富的劇情線讓玩家盡情冒險，代言人「林明禎」將化身為首席馴獸師，帶領玩家勇闖妖獸世界！

首席馴獸師「林明禎」與你暢遊山海！

離線戰鬥高收益 隨停隨玩無壓力

《山海有妖獸》兼備精美畫面和超高流暢度，能讓玩家享受最爽快的卡牌對戰。遊戲採用掛機戰鬥的放置回合玩法，離線收益，保肝護航，每天上線就能收穫海量仙玉鑽石及各種稀有異獸碎片，而異獸碎片還能合成高星異獸！離線掛機解放雙手操作，登入就可領取收益，無需繁雜操作，無需漫長對戰，妖獸將為玩家們自動征戰！

掌上妖獸 放置養成

陣容搭配藏玄機 妖獸流派相剋

《山海有妖獸》的卡牌陣型佈置千變萬化，主打戰前策略佈局，合理搭配異獸陣容才是取勝關鍵！妖獸放置戰鬥共6套陣法，近百個妖獸，玩家選擇的每張卡牌都有著無限種可能，每隻妖獸的出場順序還能在不同羈絆下產生不一樣的相剋效果，該如何安排戰鬥陣容及順序，全由玩家自行決定！

與你喜歡的妖姬異獸並肩作戰

《山海有妖獸》有著玄幻遊戲場景，傳奇妖獸應有盡有，搭配放置玩法，讓玩家享受指尖操作的快感，暢快戰鬥停不下來！遊戲代言人「林明禎」將與玩家一同冒險全新的山海世界！

(科技)