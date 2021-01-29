新竹縣一輛負責澆灌路樹的工程車，日前行經復興三路二段時，被民眾直擊噴灑的水柱竟直接朝路邊停靠的車輛噴，形成「路邊洗車」的有趣情況，讓民眾笑說「在澆樹還是在洗車？」據了解，縣政府解釋原先車體較高的工程車故障，臨時改派較低的車輛，才會造水柱無法越過車輛，直接灑在車身情況。

該網友在臉書社團「新竹大小事」張貼一則影片，一輛負責澆灌路樹的工程車在路上執行灑水作業時，車上的作業人員噴灑的水柱不是朝路樹，而是往停在路邊的停車車輛灑，水柱幾乎全往車頂上噴，讓原PO發文質疑「是在澆花澆樹？還是在洗車？」

新竹縣一輛負責澆灌路樹的工程車，日前行經復興三路二段時，被民眾直擊噴灑的水柱竟直接朝路邊停靠的車輛噴，形成「路邊洗車」的有趣情況。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

許多網友留言，「專業洗車頂」、「停車還送免費洗車？」「原本要澆花，但因為車擋住了，所以一起澆」、「政府真好心，還有免費洗車服務」、「想免費洗車的快去佔位，先搶先贏」；還有人發揮創意地說「停車送洗車，泡沫抹好以後，叫他回來再澆一次就可以擦乾、上蠟了」。

新竹縣一輛負責澆灌路樹的工程車，日前行經復興三路二段時，被民眾直擊噴灑的水柱竟直接朝路邊停靠的車輛噴，形成「路邊洗車」的有趣情況。（圖／翻攝自臉書「新竹大小事」）

根據《三立新聞網》報導，新竹縣政府工務處養護科長張淇銘解釋，因為原本使用的澆水車剛好損壞，每日定時澆灌的作業改由另輛車進行，而改派的車輛車高較低，造成灑水時候影響在旁邊停車的車輛。此外，因為工程車車體太大，無法開上人行道，在路邊執行澆水作業時，難免會發生澆花和同時洗車的窘境。

(中時新聞網)