台灣高鐵（2633）積極配合政府防疫政策，同時綜合考量旅客需求及運能調度，29日宣布，針對即將到來的春節疏運，自2月8日（一）至2月16日（二）為期9天期間將改採全車對號座，原本規劃自由座車廂座位改為對號座銷售，並自2月1日凌晨零時起開放售票。

此外，高鐵車廂也從2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求，如喝水、服藥、哺乳等需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

台灣高鐵指出，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，31日晚間21時至24時，高鐵站外售票通路，包含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統將暫停交易。同時間站內售票通路也將暫停2月8日至16日票務作業，但仍可進行其他時間各項票務服務。

台灣高鐵提醒，2月8日到16日實施全車對號座期間，將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用，敬請仍有通勤需求的旅客，提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘，於17日收假後上班首日則恢復提供自由座服務。

台灣高鐵2021年春節疏運期間共加開453班次列車，包括南下242班、北上211班，總計10天提供1,832班次列車的旅運服務。

台灣高鐵自2月1日起列車上全面暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務，商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝的甜鹹點心各1份及瓶裝水。

此外，雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心「防疫社交距離」指引，安心享用美食，共同維護自身及他人健康安全。

配合政府「秋冬防疫專案」，旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

面對疫情，台灣高鐵秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，車站消毒頻率已提升至每2小時一次，春節疏運期間更將特別增加至每小時一次；同時，高鐵各車站旅客動線上廣設消毒酒精，協助旅客防疫；各車站生飲台型式之飲水機已暫時關閉不提供服務。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於收班後再以進行一次全車消毒。。

(工商 )