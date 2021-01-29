景文科技大學110年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於1月26日至28日由旅遊系學會帶領新竹縣錦山國小辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學110年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於1月26日至28日由旅遊系學會帶領新竹縣錦山國小辦理寒假冬令營，主題為「錦山星球、漫步宇宙」。

由於疫情嚴峻，在營隊開始前，藉由防疫課程來培養孩子對疫情的了解及防制方式；營隊的活動設計以發揮所學環繞著美感教育，設立趣味關卡，並藉由對世界各國的好奇心、導覽並瞭解各區域的民俗文化地；此外，農曆年即將來到，帶著小朋友寫賀詞、做鞭炮賀新春傳承禮俗文化，藉由製作新春賀卡課程，除了感謝及祝福親人外，小朋友們合力製作大卡片感謝醫生護士為台灣防疫做的努力。

錦山國小校長蔡政宏說，景文科大學生從實名制的互動式教學中教導小朋友正確的防疫措施，激勵孩子量體溫、勤洗手及戴口罩的衛生觀念與習慣，保護自己也保護他人，為營隊保障了健康與安全。

營隊總召游子儀表示，藉由活動中的小隊分組與競賽，培養小朋友團隊精神，在互助合作過程中學習愛護他人與愛護自己、培養人際溝通能力、建立良善的友誼關係，並且激發出觀察力、想像力與創作力，以寓教於樂的方式帶領小朋友體驗在地文化課程，期待小朋友能過個充實、有收獲的寒假美好時光。

景文科技大學歷來秉持服務弱勢兒童的理念，藉由教育部大學社會責任的推動，期望每位未來主人翁，都能感受到在地的溫暖；故自107年度起，由師生協力進行大手牽小手點燈計畫，業有近千位弱勢孩童共同參與，對於跨世代的認知與縮短城鄉教育鴻溝產生顯著效果。

景文科技大學110年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於1月26日至28日由旅遊系學會帶領新竹縣錦山國小辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

景文科技大學110年寒假「大手牽小手點燈計畫服務團」，於1月26日至28日由旅遊系學會帶領新竹縣錦山國小辦理寒假冬令營。（景文科大提供）

(中時 )