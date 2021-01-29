近日已婚連勝武被爆料與骨感妹舉止親密，而賴薇如被起底是骨感妹好友，過去不但常一起出遊，還曾陪富商到歐洲遊玩，導致她一舉一動都受到關注，而賴薇如第一時間也澄清此事，今（29日）又再度發文稱自己只是局外人，「一直給我貼標籤，黑我有意義嗎？」

賴薇如在IG委屈地表示，她一開始只是局外人，如今卻被捲入風波，起初因不想亂回應別人私事，加上被問及此事時正在睡覺，才會直接回答，「不清楚！不知道！」她也再度解釋陪富商去歐洲旅遊一事，只是一群朋友出國旅遊，「我們不只遊歐洲，還和很多共同朋友一起遊台北！需要照片嗎？我能提供！」

賴薇如無奈地說，「誰會和富商伴遊還和富商自拍、合照Po照片！怕別人知道都來不及了！」她自嘲明明是18線的局外人，卻一直被扯上邊，更強調自己有經濟能力「喝的起要價6000元的湯」，「怎麼會喝不了6000塊的湯！！那我真的20年都白辛苦了！」

賴薇如和連勝武小三過去常一起出遊。（圖／翻攝自賴薇如Instagram）

賴薇如坦言，身邊好友都知道她不是八卦的人，如今中槍感覺十分委屈，「所有的事只能說only god can judge（只有上帝才能審判）！！」最後她也對自己信心喊話，還是會過好自己的每一天，感覺生活因好友的桃色新聞受到不少影響。

(中時新聞網)