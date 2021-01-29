力山(1515)去年受惠於疫情，帶動居家健身器材大幅成長，在P客戶積極拉貨下，去年7月單月營收站上10億元之後，營收一路創高到年底；展望2021年，法人認為，由於客戶庫存水位持續下降，需求相當強勁，而力山預計3月開出新產能，可望帶來新一波動能，法人看好今年營收、獲利成長依舊相當強勁，都將拚歷史新高。

力山去年第4季營收高達45.19億元，繼第3季後再創歷史新高，全年營收跨過百億元，達113.74億元，年增43.94％。主要健身器材供給相當吃緊，小電跑去年7月起小幅量產，第4季起大量生產，大電跑8月起產能爬升顯著，呈現產能24小時稼動，第4季整個產能全部滿載。

力山的P客戶是全球最大線上健身課程的公司，2020年新冠肺炎疫情加速互動式家用健身器材需求。力山目前供應其飛輪、大電跑，今年3月小電跑將於全美上市。

目前P公司飛輪、大電跑於官網消費後皆需等待8～10周，未交貨飛輪訂單預計有50萬台，力山已承租3個工廠，預計將從3月開始陸續增加4條飛輪產線，法人預估2021年第3季旺季來臨時，飛輪月產能可達7萬台。

力山已於台中市購入土地1,672坪，斥資6億元擴增產能，公司預期將原有承租工廠的4條飛輪產線移入，今年第4季量產，法人估計P公司營收貢獻今年可望翻倍成長。

(時報資訊)