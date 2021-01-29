台南市政府自1月18日正式啟動為期5周的「春安檢查」計畫，29日台南市長黃偉哲、勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉等人前往榮剛材料科技公司柳營廠實施春安檢查，呼籲事業主一定要重視職場作業安全，讓勞工朋友們在安全環境下作業，勞雇雙方落實職安，讓勞雇雙方都能平安過好年。

農曆春節將至，過年前後各事業單位因工廠歲修、營造工程趕工，臨時性及動態性作業增加，易疏忽作業安全管理，相對增加職業災害發生風險，往往是最容易發生職災的高峰期，為此，台南市政府自1月18日正式啟動為期5周的「春安檢查」計畫。

29日上午市府也與勞動部職業安全衛生署、南區職安中心合作，分別前往永康科技工業區-煜林企業股份有限公司廠房辦公室新建工程、台南市公共工程-東區平實營區內台南榮民之家暨台南榮民之家健康服務園區新建工程，及榮剛材料科技股份有限公司柳營廠等3處，實施春安檢查。

根據台南市職安健康處公布今天的檢查結果，受檢的3個廠處，總計查有包括推高機Sop未落實等違規事項26項，其中停工12處，預計罰鍰52萬元，限期改善26項。另外，這次春安檢查(1／18至1／27)，總計對轄內事業單位實施職安檢查量共計1397場次，停工件次83次，預計罰鍰金額合計390萬元整。

黃偉哲表示，今天總共去了3家檢查，其中總共有要求改善的、有開立處罰的，但處罰不是目的，處罰也不是唯一的手段，希望大家的職場都是合格安全的，開不到一張罰單，因此希望各廠家要落實改善，提供給勞工朋友一個好的安全的勞動環境。

周子廉表示，春節期間，會有大量的清潔清掃的工作，局限空間的作業危害，很多人還是疏忽了，昨天的一家材料廠就因缺氧造成兩個勞工的受傷，在住院治療，今天早上在高雄市也發生市場汙水池的處理的清除工程，造成3個勞工的傷害，目前有兩個在急救中，祈禱他們能夠恢復正常。

周子廉也呼籲，春節期間清槽作業、清潔作業，務必要先通風、測定，確實了安全無虞，才可以進入作業，要不然這個缺氧跟硫化氫就是很大的殺手，危及勞工生命安全。

(中時 )