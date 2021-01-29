魔鬼藏在細節裡。金管會29日宣布，同意會計研究發展基金會所報的「會計師辦理保險業內部控制制度查核作業範例」，從今年1月1日起，會計師辦理保險公司內控制度查核時即適用，範例中列出四大面向逾420項的檢視要點，其中不乏是壽險業常被金檢報告糾舉、開罰的項目。

各保險公司的簽證會計師2021年起即適用此範本，逐一去檢視其簽證的保險公司，是否都有建立及落實相關內控制度，最快要在2022年3月交出此查核報告。

四大面向即保險業務、資金運用與清償能力、會計及行政、內部稽核與法律遵循，過去17年查核時都是依據產、壽險公會工作小組擬訂的範例，再交由會基會檢視，這次是將過去多年下來查核的重點進行條列化，共達420多項子項，供會計師逐一檢視，同時過去金檢常被罰的「個人資料保護」及「股權利益衝突」，也在這次列入檢視重點中。

保險局表示，保險法自2001年增訂保險業應建立內部控制及稽核制度，同年12月20日發布「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」，其中規定保險業每年由會計師查核簽證其年報時，也應委託該會計師辦理內控制度的查核。

這次範例改款，保險局、產險與壽險公會、會基會等專案學者，是從2020年開始討論，幾乎討論快一年，才確定400多項檢視重點。

保險局認為將有二大益處，一是各保險公司的內稽人員亦可以參考此範例，先自行檢視自家公司的內控制度，而會計師也可依此420多項要點，逐項評估及查核，提高查核的有效性。

二是這次納入多項作業處理程序，從保單開發、保單管理、銷售及佣金發放、招攬、核保、理賠、保全，到資金運用、資產配置、提列準備金等各項作業都有極「細膩」的規定，查核範圍將相對完整。

(工商 )