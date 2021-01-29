捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）今天(28日)在臉書以中、英語寫著，「再次謝謝台灣！」表示非常感謝台灣捐贈教學機器人、頻譜分析儀，支援該市各學校的電腦與自動化教學課程；甚至預告這一切都只是開始，未來還會有更多雙邊合作。

賀吉普在臉書表示，他非常感謝，也重視與台灣經濟文化辦公室的合作關係，指去年年初與台北的夥伴關係提升至姊妹市的程度，很感謝擁有一個平等的盟友，可以互相幫助與啟發。投資教育就是投資未來，未來一定會有回報的。

台灣網友紛紛留言表示，「台捷友誼。」、「感謝您們的支持，歡迎疫情過去了，大家一起來台灣玩哦，我們的國家非常熱情好客！」、「台灣也非常謝謝你們的肯定與支持。歡迎雙方文化能多加彼此認識。」

還有人說：「台灣是要加強互相學習，自控機械可變更為更人性化使用及製造，可以學生互換，一起追上21世紀，領先科技，一起成長一起學習，創造更美好未來，只要有創意跟思維，台灣有足夠人才一起開發運用自控機械。加油！歡迎來台灣。」

布拉格市長賀吉普27日與我駐捷克代表柯良叡共同舉行記者會，他宣布將與台灣深化互惠夥伴關係，在科學及教育領域促進實質合作。賀吉普在致詞時推崇台灣的科技與教育進步，在互敬互惠基礎上進行的實質合作廣受歡迎。

(中時新聞網)