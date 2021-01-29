國3北上37.5公里處8車連環撞 4人輕傷送醫 17:002021/01/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞車撞。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞車撞。（翻攝） 國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞車撞。（翻攝） 國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞，2大貨車、1聯結車及5自小客車連環撞，車禍造成4人輕傷，所幸送醫後無礙，車禍事故一度造成車潮回堵，國道警方於下午4時許將車輛吊離，車流已恢復。 女菜販騎車自撞護欄 噴飛10公尺頭撞電變形桿身亡 台南市自駕公車沙崙線 2月開放免費試乘體驗 (中時 ) #國道3號 #車禍 #事故 #公里 #連環撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印尼船員曾檢出新冠弱陽性 金門料羅港嚴陣以待 17:072021/01/29 生活 高端公司未依規發布重訊遭處違約金3萬元 14:162021/01/29 財經 《科技》3關鍵 車用半導體供需吃緊短期難解 12:162021/01/29 財經 星逾11萬人接種輝瑞疫苗 3人出現嚴重過敏 12:492021/01/29 國際 五寶爸么兒全身30％燙傷住加護病房 陳沂怒轟：褫奪親權 10:112021/01/29 娛樂 「檸檬車條款」7月上路 買到車王可退換 11:262021/01/29 汽車情報-汽車新聞 春節將至 北市交通局按車流量分3階段實施交管 00:322021/01/29 生活 高雄3工人沼氣中毒困汙水槽 1死2人恢復意識 10:332021/01/29 社會 張震瘦弱病體張鈞甯秒噴淚入戲 04:102021/01/29 娛樂新聞 剛出院驚見毒品交易 苗縣警局主祕抱病助擒3毒蟲 15:092021/01/29 社會 高市土地遭不法棄置廢棄物 檢方諭知被告3人2萬元交保 11:122021/01/29 社會 社會熱門新聞 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 【黃芳彥身亡】輕生前最後身影曝光 獨自搭住家豪宅大樓電梯 - 社會 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳小兒子看不慣父子決裂 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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