國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞車撞。（翻攝）

國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞車撞。（翻攝）

國道3號北上37.5公里處今（29日）下午3時許，發生8車連環追撞，2大貨車、1聯結車及5自小客車連環撞，車禍造成4人輕傷，所幸送醫後無礙，車禍事故一度造成車潮回堵，國道警方於下午4時許將車輛吊離，車流已恢復。

(中時 )