日本疫情升溫，旅日台將趕在1月底日本禁止外籍人士入境前抵達日本備戰新球季，今日王柏融搭機返日，是旅日球員中最晚出發的，目前7名台將都已離開台灣準備開季，王柏融今年是合約最後一年，成績顯得相當重要。

王柏融在社群媒體上發表近況，僅寫下短短的「今年也請多多指教。今年もよろしくお願いします。」中、日文版本，透露自己準備出發回日本，今日抵達日本後要先隔離14天，雖然趕不上火腿2月1日的春訓開訓，不過出關後將盡速與球隊會合。

今年有7名旅日台將，其中張奕在去年底就早早回日本，目前也已經出關，陽岱鋼則是昨天剛結束隔離，同樣在臉書更新近況，「隔離完畢了今天，坐車到球場練習了，戴著厲害的台灣口罩很透氣。」另外陳偉殷、王彥程、吳念庭等人預計都能趕上開訓，宋家豪則是20號剛返日。

王柏融與火腿簽下的合約來到第3年，最後一年的表現對於王柏融來說相當關鍵，去年王柏融出賽52場，僅敲18安、2轟，打擊率2成07，與前年表現相比下滑，不過球迷對王柏融仍抱有期待，希望他能在合約年打出符合身價的表現。

(中時 )