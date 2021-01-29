亞光（3019）29日公布2020年自結財報，第四季合併營收約43.94億元，營業毛利約8.01億元，營業淨利約2.92億元，歸屬母公司淨利約1.6億元，年增率141％，基本每股盈餘0.57元。2020年合併營收約157.6億元，營業毛利約29.4億元，營業淨利約9.05億元，歸屬母公司淨利約3.99億元，基本每股盈餘1.42元。

亞光去年受疫情影響，獲利受干擾，不過，展望今年，在很多新產品和新應用相繼量產後，亞光董事長賴以仁表示，2021年展望樂觀。

亞光指出，隨著5G、AI、LIDAR等應用的蓬勃發展與自駕車時代的來臨，為相關產業的產值帶來爆發性成長，亞光深耕多年的產品多角化經營效益已逐步浮現，預期於光學元件、車載鏡頭、LIDAR、光通訊、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式變焦鏡頭及AR、VR光機模組等產品將加速成長。

受惠於遠距教學與居家辦公WFM的複合式形態成型，由於辦公型態的改變，驅動會議設備及電子軟體設備的需求增加，影像感測器CIS市場需求強勁，產能滿載展望樂觀，智能會議裝置受惠趨勢亦將有明顯的增長。

(工商 )