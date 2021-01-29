宏達電宣布，Desire系列首款5G產品Desire 21 pro 5G將於2月1日正式於全台中華電信及神腦上架販售，月付999元升級5G，手機0元，3月1日前搭配5G購機方案月繳1,399元（30個月租期）以上，選購Desire 21 pro 5G加贈市價達1萬8,900元的VR一體機VIVE Focus一台，還能免費體驗中華電信Hami VR及6個月宏達電內容平台VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務免費優惠（市價為2,514元）。

宏達電Desire 21 pro支援的5G頻段包括n1、n3、n5、n7、n28、n41、n78，及覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，螢幕尺寸為6.7吋，支援90Hz螢幕更新率與120Hz螢幕觸控率，電池容量為5,000毫安培，主相機為四鏡頭，前、主鏡頭皆支援AI場景辨識，也加入即時美顏錄影、縮時攝影、慢動作影片、AR影片、浮水印等功能以及Pro手動模式。

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