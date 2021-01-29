晶圓代工廠台積電股價開高走低，終場失守600元整數關卡及月線支撐，收591元，連續6個交易日下挫，自高點679元回跌88元，跌幅12.96%，市值縮水新台幣2.28兆元。

台積電股價在21日創下679元歷史新高後，隨著外資籌碼鬆動，不斷賣超，股價連日走跌，短短5個交易日共大跌72元。

隨著美股反彈，台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.36%，台積電今天早盤股價同步止跌反彈，一度達新台幣619元，大漲18元，市值也重回16兆元之上。

大盤開高震盪走低，指數終場收跌277.57點，台積電也因市場賣壓沉重，股價震盪走低，由紅翻黑，失守600元關卡，最後一盤爆出1.5萬餘張賣單，將台積電股價摜壓至591元作收。

外資今天持續賣超台積電1萬7485張，據統計，外資已連續8個交易日共賣超台積電超過17萬張。

台積電股價連續6個交易日下挫，自高點679元至今已回跌88元，跌幅達12.96%，市值縮水2.28兆元，滑落至15.32兆元，估計影響大盤約749點。（編輯：張均懋）1100129

(中央社)