南庄加里山區道路旁經常可見筆筒樹。（謝明俊攝）

南庄加里山區牛樟殘根遭人鋸切盜走。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

加里山區筆筒樹遭人鋸切盜走上面的附生植物。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

近年受疫情影響，國內旅遊正夯，苗栗南庄加里山也成為熱門登山景點，林務局及蓬萊村巡山隊近來發現山區的筆筒樹及牛樟樹根有遭人盜鋸取走，呼籲民眾前來爬山，只留下美麗記憶就好，不要帶走任何一株植物。

因國內疫情影響，近一年來，民眾參與山域活動已成潮流，其中加里山地區是國內最熱門登山景點之一。

新竹林管處與賽夏族已簽訂夥伴關係，傳統領域由雙方共同巡護，南庄蓬萊村賽夏族山林巡守隊隊員近日在加里山登山步道巡查時，發現步道旁由華盛頓公約列為族群數量稀少須有效管制貿易的筆筒樹遭「腰斬」後，併同附生植物鋸切帶走，讓巡山隊員見狀為之不捨，呼籲民眾尊重當地原住民傳統領域內的草木。

加里山位在苗栗縣南庄鄉，被列為台灣小百岳，在茂密的杉木或闊葉樹林中，零星分布牛樟樹頭材，部分民眾為牛樟濃厚又獨特香味，有人將樹材根部鋸切成小塊狀取走，切口非常明顯。

而外形特殊的筆筒樹，多為園藝栽培者喜好，堅實緊密的氣生根堆疊著，經常附生植物蘭花、蕨類、苔蘚等植物， 也發現遭人切鋸盜走附生植物。雖然被害量體不多，但累積起來所造成永久性破壞是不能還原的，林務局與蓬萊村巡山隊希望大家共同守護山林，拍照留念就好，不要帶走任何一草一木。

林務局表示，民眾行為已違反森林法第50條規定，最重可處5年徒刑併科300萬罰金。

(中時 )