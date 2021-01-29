台中市一名七十歲老婦人迷路找不到住家，員警隨口向老婦人詢問「住家附近是不是有牛肉麵攤？」老婦人表示，好像有牛肉麵攤，員警便在麵攤周邊挨家挨戶詢問是不是有人認識她，幾分鐘後，終於有鄰居表示認識老婦人，並協助聯繫老婦人家屬帶她回家，平安地結束這場迷途驚魂記。

連日來幾波低溫，台中市警察局第六分局西屯派出所警員王秉浤、吳銘貴接獲民眾報案，指西屯區西苑路上有名張姓老婦人迷路，員警靠著對附近店家的熟悉度，順利幫老婦人找到回家的路。

熱心民眾見寒流來襲，一名老婦人身著單薄衣物，每走幾步路就躊躇觀望，好似乎迷路，便先請她到室內休息取暖，還請警方協助。

警方到場後詢問老婦人年籍資料及家屬聯繫方式，老婦無法回答正確的住址及電話，員警無計可施，準備載她回派出所休息，並進一步查詢資料。

員警向老婦人問「住家附近是不是有牛肉麵攤」，老婦人想起來好像有牛肉麵攤，員警在麵攤周邊詢問，果然有鄰居認識這名婦人，並協助聯繫老婦人家屬帶她回家。

年關將近，在110年加強重要節日安全維護工作期間，警方呼籲民眾家中長輩如高齡患有失智情形者，應避免其獨自出門，並建議可以在身上衣物繡上姓名及家屬聯繫方式，或佩帶可以識別身分的飾品。

(中時 )