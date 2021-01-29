基督教救助協會與國揚集團合作，邀請民眾寒冬送暖，月中超過100位小朋友寫下的新年祈願卡，不到3天就被愛心民眾認領一空。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

新冠病毒疫情籠罩全球，各行各業幾乎都受到影響，不少家庭的經濟情況受衝擊。基督教救助協會與國揚集團合作，邀請民眾寒冬送暖，月中超過100位小朋友寫下的新年祈願卡，不到3天就被愛心民眾認領一空，預計明天追加推出第二波，目標幫助200名弱勢兒童。

這些祈願卡掛在飯店一樓大廳，小朋友們歪歪斜斜的字跡，讓熙來攘往的旅客也忍不住駐足，有國小女童寫下「天氣冷，褲子太薄，今年的新年希望是可以有1件保暖的厚長褲」；有人說希望「能收到洗面乳送給媽媽」，圓夢活動推出不到3天，100張祈願卡就被愛心民眾認領完畢。

捐贈跑步鞋的蕭先生說，500元對一般人可能是小錢，但對小朋友來說，一雙新的運動鞋是奢望，雖然不認識，但希望可以幫到她，他與老婆親自為女童挑選鞋子送到櫃台。

基督教救助協會夏忠堅秘書長表示，協會長期關懷資助經濟弱勢家庭兒少，新冠病毒蔓延一年多，景氣未回升，許多家庭生活陷入困境，這項活動不僅幫孩童圓夢，讓他們收到需要的日用品，心靈上的溫暖更是無價。值此農曆春節前，夏忠堅呼籲社會大眾能一起來散播愛與希望，讓更多弱勢家庭的孩子能在充滿愛與希望中，健康喜樂地長大。捐款可洽基督教救助協會。

(中時 )