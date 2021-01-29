配合交通部要求大眾運輸工具提升防疫措施，台灣高鐵(2633)積極配合政府，今日宣布針對即將到來的春節疏運，自2月8日（一）至2月16日（二）為期9天期間，改採全車對號座。原本規劃的自由座車廂座位改為對號座銷售，並自2月1日凌晨零時起開放售票。

高鐵公司指出，為釋出原自由座座位，系統必須進行相關設定作業，因此，1月31日（日）晚間21時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。同時（1月31日晚間21時至24時），站內售票通路（售票窗口、自動售票機）亦將暫停2月8日至2月16日票務作業，但仍可進行其他時間各項票務服務；此外，針對付款期限至1月31日24時為止已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月1日，以保障旅客權益不受影響。

實施全車對號座期間（2/8～2/16），將同步暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用。收假後之2月17日（上班首日）則恢復提供自由座服務。

台灣高鐵2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務。

(時報資訊)