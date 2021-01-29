席捲本周的華爾街散戶交易狂潮，投資人轉趨謹慎；在那斯達克期貨和標普期貨的下跌，以及亞洲主要股市集團收黑下，歐股開盤跌得兇。

周五泛歐Stoxx 600指數跌4.66點或-1.16%，為398.73點。歐股本周將迎來自去年十月底以來最大跌幅。銀行股跌1.79%；保險股跌1.50%，表現最差。

標普500期貨和那斯達期貨皆跌逾1%之下，英國藍籌的FTSE指數跌1.7%；德國DAX指數跌1.6%。

美國股市因連串刺激措施，在去年已漲高；本周因被做空的個股Gamestop和AMC娛樂在散戶操作下大漲，讓市場波動增加。

對當前新冠管制的擔憂，減弱市場信心。英國周五宣布停止阿聯酋的航線。

在繁忙財報周之際，瑞典愛立信漲7%；5G設備銷售旺，該公司第四季核心獲利超乎市場預期。

瑞典零售商H&M跌1.3%。該公司截至11月的全年財報出爐，獲利下滑，並警告新冠傳染病正在衝擊本財季表現。

(時報資訊)