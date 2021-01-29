台灣大哥大即日起正式開賣Google Pixel 4a 5G版新色「就是白」，搭配1,399元資費，綁約30個月，手機0元帶回家，VIP用戶續約搭配其他約期最高能再省5,000元。2月28日前申辦指定專案並搭配Pixel全系列手機，加碼再抽Google Pixel 4a 4G版手機（共16名)。

Google Pixel 4a 5G版搭載6.2吋Full HD+OLED螢幕，擁有1,220萬像素主鏡頭，並搭配1,600萬像素超廣角鏡頭，支援防手震影片拍攝，除了全新推出的新色「就是白」，還有另一款「純粹黑」，外觀簡約且有質感。

Google Pixel 4a 5G版「就是白」空機今同步在電商平台myfone購物開賣，獨家送配件豪禮，再享螢幕破裂保障，刷卡最高回饋 3,000元，還有機會抽中iPad mini！

2月16日前申辦5G專案購買Android手機，就能參加「新春天天抽」活動抽1萬元momo幣，申辦1,399元以上專案，抽獎機率再加倍。春節期間不限用戶到台灣大門市體驗5G智慧服務，還可參加「人人有獎抽抽樂」，最大獎為8,888元的momo紅利金。2月底前到台灣大直營門市購買配件商品，同筆消費每滿千折百等優惠(最高折抵500元)，達人手工包膜享單筆料號滿折百促銷(不含代貼螢幕保護貼，採單次計算)。

(科技)