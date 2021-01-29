富邦金控29日公告，公開收購日盛金控申請展延，原預訂公開收購期間至2月1日止，將延長50天至3月23日止。由於這次公開收購以公平交易委員會不禁止結合為成就條件之一，已經在109年12月21日檢具相關文件向公平會提出申報，且公平會已公告受理本案，但截至29日止尚未取得公平會之不禁止結合決定，因此富邦金依法向金融監督管理委員會申報並公告延長原預定公開收購期間。同時，由於富邦金控希冀提供所有股東充分考慮之時間，盼能獲得全體股東支持參與應賣。

本公開收購案收購價格為每股普通股現金新台幣13.0元。本公開收購案預定收購之最高數量為3,772,452,281股（為日盛金控已發行普通股股份總數100％），最低收購數量為1,886,603,386股(約相當於日盛金控全部股份總數之50.01％)。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。

富邦金控重申，本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

(工商 )