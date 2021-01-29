今年寒流一波波到來，往年許多民眾習慣冬天和三五好友相約薑母鴨或火鍋店，好好替自己食補一番，但因為疫情肆虐未緩，反而成了一種奢求。如何從生活中找出台灣在地水禽好物，兼具自我防疫也保護全家人，人氣營養師特別提到鴨肉的好處，相當適合防疫補給最讚選擇！

在網路上相當受歡迎的營養師「小紅」蘇政瑜不但具備中華民國高考合格營養師，也是國家代表隊運動選手諮詢營養師，更常受邀至全國各上市櫃公司、政府機關、醫院學校等演講。

蘇政瑜特別針對冬天大家常見的鴨肉食補滋補提出說明，鴨肉在中醫上適於滋補，性平味甘，屬於禦寒的食補型種類，也是各種美味名菜的主要原料：過去常見用各種鴨種可製成烤鴨、板鴨、香酥鴨、香菜鴨肝、扒鴨掌等佳餚；目前農委會有輔導合格加工業者研發幾款台灣在地蛋鴨製品，也都是不錯的選擇。

具有高比例的單元不飽和脂肪酸

鴨肉中所含的B群、維生素及胺基酸種類都非常的豐富，對於發育成長中的青少年，或老年人來講，都是很好的優質蛋白質來源。其中鴨肉最特別的地方，在於牠富含單元不飽和脂肪酸，單元不飽和脂肪酸可以幫助去除血液當中較不好的膽固醇，因此挑選動物肉又不想造成身體負擔時，鴨肉是非常好的選擇。

富有豐富的維生素A和B

由於鴨肉是很好的補鐵來源，因為它的維生素A、B群和鐵等營養素含量高，蘇政瑜也相當推薦民眾可在平時的飲食習慣中加入選擇，作為可以補足人體必要維生素的天然食材，度過這緊張的防疫時期。

(中時 )