◎高鐵春節自由座取消 釋出46.7萬張票2／1開賣

台灣高鐵公司配合政府防疫政策，今日宣布2月8日至16日為期9天期間，改採全車對號座。原本規劃的自由座車廂座位改為對號座銷售，並自2月1日凌晨0時起開放售票，預計可釋出46.7萬座位數。高鐵也強調，車廂內自2月1日起禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

◎新北副秘書長劉和然 接掌新北市副市長

新北市副市長吳明機轉任新北捷運公司董事長，由現任副秘書長劉和然接掌；新北市長侯友宜表示，盼借重劉和然在環保、教育、文化的專長，在各局處中居中協調、溝通，讓新北市市政更順暢。

◎今年首例漢他染疫者！高雄中年男家裡開店 捕到14隻老鼠

國內出現今年首例漢他病毒症候群案例！一名住在高雄苓雅區的50多歲男子，家中為自營處所，近期發現有老鼠出沒。男子8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，今日確診漢他病毒，為漢他病毒出血熱併腎症後群。男子日前用55個鼠籠捉鼠，竟捉到14隻老鼠，明日衛生單位將實施區級大掃除。由於春節將至，疾管署提醒民眾大掃除時若發現老鼠排泄物，應記得消毒。

◎「洗發票」爽中33張 國稅局說話了

兌中統一發票對不少人而言是小確幸，近日有網友在臉書社團高調曬出33張中獎發票，總共中了2萬3300元，其中1張為1萬元，有眼尖網友發現此人疑似為日前「洗發票」的高雄發票哥，質疑他又用同一招暗黑手法提高中獎率。對此，高雄國稅局回應，雖然觀感不佳，但有消費事實，有中獎就可以兌獎。

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(中時新聞網)