苗栗縣政府舉辦第6屆「施情畫義．千動愛心」公益活動，募集320件藝文創作品於文觀局展出，民眾即日起捐助2000元送愛到指定8家社福機構，即可結緣收藏藝術家原作，也能競標另6件大師創作。（巫靜婷攝）

疫情期間社福團體募款不易，苗栗縣政府結合美術社團及國營事業，舉辦第6屆「施情畫義．千動愛心」公益活動，募集320件藝文創作品於文觀局展出，民眾即日起捐助2000元送愛到指定8家社福機構，即可結緣收藏藝術家原作，也能競標另6件大師創作，寒冬中攜手為弱勢助入暖流。

苗栗縣政府連6年舉辦公益畫展，邀請藝術家無償創作作品，參加愛心公益活動，即日起凡民眾捐助2000元至幼安教養院、華嚴啟能中心、廣愛教養院等縣內8家社福機構，縣府將在3月13日畫展閉幕式中，以抽籤方式讓捐款民眾與藝術家結緣，珍藏他們的創作。

另外，縣府今年也募集6件大師作品競標義賣，每件起起標價均為5000元，民眾可前往文觀局第一展覽室欣賞原作，再到專區填單自由競標，競標專區全數所得將平均分配至8家社福機構。今年最大幅的競標作品「南園餘韻」為現代水墨藝術家江上龍的創作，除了展現大師慣用手法，還加入許多繽紛色彩。

文觀局指出，即日起至3月2日，民眾能以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文觀局展演科臨櫃捐款，凡參與捐款的民眾可於3月16日至3月26日周一至周五憑收據至展演科領取藝術品。局長林彥甫表示，此次募集的作品有東方媒材也有西方媒材，歡迎大家到文觀局欣賞展覽做愛心。

苗栗縣政府舉辦第6屆「施情畫義．千動愛心」公益活動，募集320件藝文創作品於文觀局展出，民眾即日起捐助2000元送愛到指定8家社福機構，即可結緣收藏藝術家原作，也能競標另6件大師創作。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦第6屆「施情畫義．千動愛心」公益活動，募集320件藝文創作品於文觀局展出，民眾即日起捐助2000元送愛到指定8家社福機構，即可結緣收藏藝術家原作，也能競標另6件大師創作。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府舉辦第6屆「施情畫義．千動愛心」公益活動，今年最大幅的競標作品「南園餘韻」為現代水墨藝術家江上龍的創作，除了展現大師慣用手法，還加入許多繽紛色彩。（巫靜婷攝）

(中時 )