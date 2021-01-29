桃園市長鄭文燦（左二）、台南市長黃偉哲（右二）手牽手象徵互相支援。（賴佑維攝）

台南市府捐贈消毒水5000瓶、防護衣2000件、隨身殺菌噴霧1000罐以及棗子20箱，還有2消毒車協助街道消毒。（賴佑維攝）

台南市長黃偉哲率隊力挺桃園，除捐贈消毒水、防護衣、隨身殺菌噴霧、棗子外，還支援2消毒車。面對5天本土零確診，鄭文燦說，防疫要高標準，保持最警戒的狀態，目前還不能鬆懈。

台南市府捐贈消毒水5000瓶、防護衣2000件、隨身殺菌噴霧1000罐以及棗子20箱，還有2消毒車協助街道消毒。媒體聯訪時，詢問鄭文燦對於5天本土零確診看法，他表示，沒有僥倖心理，目前「部桃專案」約4000件居家隔離，完成採檢後，再來評估社區風險多大。他強調，防疫要高標準，保持最警戒的狀態，目前還不能鬆懈。對於消毒何時結束？鄭文燦則說，原則上會進行2輪，也會視疫情發展。因南門、大湳市場受到確診足跡影響，衝擊不小，他也會視察，為攤商加油打氣。

黃偉哲說，台灣就這麼小，一方有難，八方聲援。何況桃園並非有難，而是幫我們守住第一線，而且桃園位於國門，收治患者都是各地同胞，也有台南市民在桃園就醫、收治，所以對桃園心存感激。

有媒體詢問，除了防疫物資外，棗子用意是？黃偉哲先開玩笑說，是「千金難買早知道嗎？」話出口隨即說不是啦，是希望「找」到幸福，也希望讓桃園人知道，台灣這麼小，沒有分你我、彼此的本錢。

鄭文燦稱讚，台南首先做出噴霧消毒車，桃園市府複製後，發現街道消毒很有幫助。也感謝台南清潔隊成員，到桃園混合編組消毒。也謝謝黃偉哲「風雨故人來，患難見真情。」

(中時 )