「蛋蛋三兄弟麻煩透露一下，誰遺棄你們的？」海拔3380公尺高的嘉明湖山屋生態廁所內無奇不有，不只有手機、暖暖包，最誇張是出現3顆煮熟雞蛋，管理員百思不解大嘆「哪招啊？」。

「您就這樣子的輕易遺棄它們！不想吃、吃不下，您可以分享給其他的山友和夥伴；粉專上、服務站、山屋都一直不斷的宣導，帶什麼去山上，沒辦法吃下肚子的東西都要帶下山，不要再增加大自然的負擔。」

愛上嘉明湖臉書小編發文表示，26日在山屋廁所尿斗發現暖暖包，27日又在便盆內發現3顆煮熟雞蛋。清潔員趙聰華忍不住問「是帶了3顆蛋上廁所嗎？」，他說，依據色澤判斷，應該是茶葉蛋。帶什麼到山上，就把什麼帶下山，別再增加大自然的負擔！呼籲山友務必「負責任登山」。

「哪位遺棄它們的山友可私訊給小編，我寄回去給您」小編更幽默地說，正面思考後，或許是該山友想開發來自高海拔醃製的皮蛋，但應該是鴨蛋而不是雞蛋，製成方法請自行google。

據了解，台東林管處投入經費與人力建造乾濕分離的生態廁所，希望讓山友在高冷山上也能有舒適廁所。此外也在粉專、服務站不斷宣導「無痕山林」觀念，帶什麼登山，沒辦法吃進肚子的東西都要帶下山，也呼籲山友愛護山林。

(中時 )