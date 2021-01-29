立委周春米媒合六堆黑豬產銷班，為第一線海巡人員加菜。(立委周春米提供)

趁著農曆春節前夕，立委周春米29日搓合屏東縣內埔鄉黑毛豬產銷班第三班，致贈6隻六堆黑豬，讓離台灣500公里之遙的東沙海巡隊員們，能夠在農曆新年時品嘗美味黑毛豬，慰勞隊員辛勞及離鄉思緒。

東南沙分署特別向周春米及內埔黑毛豬產銷班第三班致謝，在領取的6隻屠宰黑豬中，產銷班也先將其中1隻製成香腸，讓海巡隊員們能夠享受好吃黑豬肉，才有精力和體力，繼續保護台灣，肩負海洋守衛重任。

周春米強調，當內埔黑毛豬產銷班第三班提到，欲致贈六堆黑豬給第一線海巡人員卻缺乏溝通管道，她第一時間就聯繫海巡署東南沙分署，在最快速時間內，撮合成這樁好事。

周春米除感謝內埔黑毛豬產銷班的美意外，也向駐守在台灣海洋邊疆的一線隊員們致上最高敬意，因為有站在前線的他們，台灣才能面對並對抗從2020年開始，來自大陸的非洲豬瘟、新冠肺炎。

東沙島目前由海巡署駐守，戰略任務除了海域巡防、防衛國土之外，對於台灣的海洋研究、船隻停泊補給、海上救援及緊急醫療等面向，都有積極、示範的效益。

(中時 )