2021「橘子嘉年華」實體展區今(29)日於三創生活開幕，首日吸引ACG玩家排隊湧入，為照顧活動期間早起玩家，橘子每日09:00於三創生活市民大道廣場設置限額200名的「早鳥優先排隊區」，完成活動防疫措施後即可於11:00起優先入場；現場除遵守中央疫情指揮中心防疫規範，亦規劃展區最高容留&排隊人數上限，並定期消毒現場體驗互動與遊戲機台，希望提供玩家安心逛展體驗。

《天堂M》於開展活動首(29)日，特別邀請國民老婆－泱泱、微笑女神－林真亦，首度獻出遊戲COSPLAY初體驗，化身職業「王族」及「槍手」，現場與玩家同樂。位於三創生活一樓的十二立方媒體柱，也快閃提供上百份、最高$8,888的零用金，吸引現場玩家瘋搶！

橘子嘉年華優惠大放送，十二立方天降紅包，抽最高$8,888零用金。（橘子集團提供／黃慧雯台北傳真）

為帶給全台玩家最有誠意的2021「橘子嘉年華」，特別集結旗下十大端遊＆手遊，舉辦豐富活動回饋玩家！《天堂M》舉辦實況主挑戰賽，邀請dingding、小屁、金旋風與令狐沖爺爺輪番接受玩家隨機職業PvP挑戰，參加即送《天堂M》限定一卡通，贏家再加碼獲得天堂M公仔，與現場《天堂M》英雄角色拍照打卡，還可獲得不銹鋼冰塊！近期改版的《新龍之谷》也請來知名實況主兼COSER－魔理花化身亞勒詹達角色助陣，與穿戴超人氣角色「瑪奇娜」的「機甲獸孃-機械拳套」玩家互動，將送出限量「十週年紀念角色立牌」及「橘子嘉年華龍谷禮盒(魔理花的祝福)」等虛寶；打卡首次現身的《龍之谷：新世界》六米高黑龍-卡拉斯，玩家就能獲得限量紅包與虛寶；全新AWAKE改版的《新楓之谷》則推出超人氣皮卡啾轉蛋，完成新職業通關密語任務，即可獲得免費轉蛋機會，贈送獨家周邊商品及虛寶！

此外，即將改版的《CSO絕對武力》IG神槍手募集活動，將發送限量新年福袋虛寶、上傳IG限動tag @cso_tw可再抽500樂豆點；《月光雕刻師》則舉辦「飛向月光」系列活動，參與活動可獲得道具物資，打卡留言加碼再抽「傳說三階」武器箱及裝備箱；《魔力寶貝M》現場與「純白嚇人箱」拍照打卡就送虛寶。《艾爾之光》開放現場體驗新職業「諾亞」，放送「諾亞1支線紀念明信片」及「全職業大師海報」實體周邊；《新瑪奇》舉辦「魔法陣設計活動」送出限定裝飾道具；體驗《跑跑卡丁車》則開放全新神話車款「克洛諾斯Ｘ」，可隨機獲得限量車子虛寶序號！

遊戲線上直播1/29將隨實體展區同步起跑，首日節目《跑跑卡丁車》將邀請傳奇車手爆哥、朔月與神秘嘉賓同台，共同揪跑全新主題賽道奧林帕斯，並首度公開神話級新車克洛諾斯X，同上達標將全服派發虛寶，並隨機派發阿緹密斯X、克洛諾斯X等限量車款；1/30(六)《天堂M》旗幟戰菁英賽第二季決戰，將邀請球Z、小屁轉播講解，邀請玩家一同見證最強血盟誕生，同上達標全服派獎，並隨機派發高級變身抽卡包等虛寶；1/31(日)《新楓之谷》將邀請瘋狂老爹、阿法、宇正與艾希等KOL試玩改版地圖賽拉斯，並於節目中首度揭開新職業-墨玄神秘面紗。直播節目期間，beanfun!將天天發出最高$6,666零用金寶箱，留言通關密語可拿GASH折價券、鎖定神秘LiveCode再拿限量加碼好康！

除線上直播，即日起至遊戲橘子(原：beanfun!遊戲)簽到簿簽到，可免費兌換50、100三創生活會員點數、遊戲虛寶、零用金、樂豆點等豐富獎勵，簽越多，送越大！1/31(日)活動尾聲，beanfun!內遊戲服務於20:21起發起限時1小時「年終加碼虛寶瘋搶」免抽直送，將免費送出天堂M、新楓之谷、月光雕刻師、新龍之谷、魔力寶貝M、新瑪奇、CSO絕對武力與召喚圖板等八款遊戲破萬份虛寶！

除遊戲虛寶及周邊，橘子為服務玩家，每日主舞台將有「GASH女神勝利轉盤」活動；於GASH商城消費指定商品或三創生活消費滿千亦可上台抽獎，最高可抽GASH點數10,000點，還有《新楓之谷》菇菇寶貝玩偶！活動期間橘子支付與三創攜手推出20%消費回饋再抽PS5，並邀請KIRABASE偶像服務生熱舞同歡，玩家消費滿額或參加活動完成魔法咒語，即可獲限量餐點兌換券！此外，1/29《跑跑卡丁車》、1/31《新楓之谷》直播將首度於活動主舞台同步舉辦，1/30《天堂M》旗幟戰菁英賽第二季決賽則將即時轉播，歡迎現場體驗主持人鳥屎、解婕翎與阿樂主持風采，與眾多實況主遊戲同歡！

2021「橘子嘉年華」實體展區活動期間，參與全區闖關活動五選三，即贈beanfun!能量水瓶；beanfun!會員憑帳號識別QRcode可換取限量口罩，完成關卡任務再抽零用金、最高萬元手機等好禮！三創生活館內可再參與「beanfun!三創限定寶箱」活動，PS5遊戲機天天抽、天天送！GASH則舉辦點數雙重送活動，於GASH商城購買指定商品或三創生活消費滿千，即可於GASH攤位兌換GSAH點數30點、三創生活點數200點。娛樂電商有閑則推出跨IP盲盒販賣機，消費即可獲得優惠券；參加預言活動準確猜中，再抽最高$5,000購物紅包！

「2021橘子嘉年華」活動資訊1/29(五)-1/31(日) 19:00-21:00，Facebook遊戲橘子Gamania粉絲團直播；1/29(五)-1/31(日) 11:00-21:30連續三天 三創生活園區1F舉辦線下展覽。

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