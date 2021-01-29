中小企業信用保證基金1月29日舉行董事會，通過推選許婉琪博士出任董事長，許婉琪表示，感謝全體同仁過去46年來對協助中小企業的付出，同時提出「信任、保護、積極、創新」，與「信保基金」四個字同／諧音的主張，繼續力挺中小企業，提供最強有力的後盾。

許婉琪指出，「信用」的基礎在於彼此信任，「保證」是為了保護企業經營的底氣，信保除了要為中小企業生存發展的根底穩健守成之外，更要因應當前疫情情勢變化，超前部署，並「積（基）極創新（金）」，無論在組織經營及公司治理方面要更加精進提升。對於中小企業面臨產業結構、企業升級的轉型問題與挑戰上，更要秉持一貫的服務和利他精神來貫徹信保的理念。

信保基金強調，董事長許婉琪就任後，將落實以「穩健守成，積極創新」發展的思維，秉持服務熱忱，帶領中小信保基金落實陪伴中小企業成長，貫徹行政院、經濟部輔導中小企業的政策，並在中小企業處的指導下，以「融資、保證、輔導三位一體」模式，積極落實政府輔導中小企業的各項政策，讓中小企業有感。另也努力提升服務，讓金融機構送保更為便捷，提高金融機構的放款意願，達成政府照顧中小企業、促進台灣經濟發展的政策目標。

信保基金說明，許婉琪為中央大學企業管理策略組博士，歷任財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理、陽明海運文化基金會執行長、陽明海運集團總管理部協理，及台灣育成中小企業開發董事。擁有深厚企業經營及輔導經驗，熟捻企業診斷實務，時時傾聽企業需求，協助改善財務痛點。任職聯輔基金會期間，到任三年多就締造業績年成長4倍以上的亮眼成績。更在疫情期間，以高效率、快節奏地帶領團隊協助中小企業紓困，廣獲各界好評。

信保基金成立46年來，協助超過57萬家中小企業成功向金融機構取得超過20兆元資金，目前上市櫃公司有近五成曾是信保基金保證的企業。不僅促進台灣經濟發展、創造就業機會，更在中小企業每個發展階段中扮演不可或缺的關鍵角色。因應這次嚴重特殊傳染性肺炎疫情，配合政府各項紓困振興貸款措施，2020年3月至年底，紓困貸款已協助近20萬家企業及近百萬名勞工，共取得銀行逾7,290億元低利貸款。

(工商 )