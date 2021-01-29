房市旺季進入尾聲，加上去年12月政府打房成效漸顯現，下半年起逐月加溫的趨勢不再，過熱買氣稍微降溫，五大房仲品牌1月旗下門市交易量普遍較去年12月持平至衰退一成以內，不過比起去年同期，因農曆春節主要落在1月份的低基期，則有五至六成的年增率。

根據各大房仲品牌自結1月門市交易量，與12月相較，信義房屋約持平，永慶、住商、中信、台灣房屋等業者則呈現7％以內微幅衰退，反應了政府打炒房政策實施後，讓投機買盤退散，也讓部份自住買盤趨於觀望。

房仲業者認為，整體來說，政府打炒房政策鎖定投機、短線投資族目標對象明確，在民眾漸認知政策後，打炒房政策對房市的衝擊快速淡化，對於以自用為主的交易，影響相當有限，各大房仲業者交易量雖多較12月減少，但幅度相當有限。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，政府打炒房抑制投機，使房價波動減緩，有利於自住、長期置產買盤進場，近期看屋量仍穩定，顯示民眾購屋意願不減，只要買賣雙方價格產生共識，加上國際局勢大致底定，全球量化寬鬆、低利環境持續，若國內疫情沒有特殊變化，預期這波買氣應可延續下去，今年第一季房市表現優於去年同期的機率高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，1月上旬後政策引發的觀望逐漸淡化，疫情發展雖然引起市場密切關注，但剛性需求對於政策與外在事件較不敏感，加上市場上幾乎也都是自住當道，1月的房市交易量並未較上月有明顯差異，其中又以首購需求成交比重最高，高於上月及去年同期。

中信房屋總經理張世宗分析，1月房市交易雖受政府打炒房限貸令的影響，房市利空反應過後，買盤漸漸釐清政策主要是針對炒房、中古房市影響有限之後，交易量便開始回升。

(工商 )