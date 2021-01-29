嚴爵視情歌為初戀。（鮪魚肚影音提供）

嚴爵去年10、11月以高雄、台北為主題，推出演奏專輯《C-lofi 1》、《C-lofi 2》，相隔1個多月，第三章《C-lofi 3》即將登場，這次以台中捷運出發，相較於生活了10年的台北，每個捷運站都十分熟悉，台中捷運則是尚未通車，僅試營運1個月，但歌名也以捷運站名來命名，問及還沒搭乘過台中捷運，如何挑選地點？嚴爵表示，當然還是簡單的先以線的顏色作區份，再從中挑出最有感覺的站名，包含東海大學、台中市政府、朝馬、一中商圈等，將對這些地方的想像注入曲子中。問及對台中有什麼想像？他笑說之前都是去工作，曾在Legacy辦演出，「但不管到哪裡都給人很寬闊的感覺，連餐廳也都超大間，這邊的人也很有人情味。」

以往的他擅長流行情歌，沈寂3年後，以全新的演奏形式專輯再出發，會不會擔心歌迷不習慣？嚴爵坦言這是很確定的、一定會發生的事，也常聽到類似的敲碗式留言，但他感性說：「當然這些情歌對我來說像是初戀，在心中有一定地位，但每個階段想做的事不一樣。」他強調每張專輯跟每首歌曲，都應該有它存在的意義，「當你發表一個作品，它是大於自己的，是與整個樂壇的一個對話，若大家都在說一樣的話，那就是廢話」。

(中時 )