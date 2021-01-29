為減少國道5號雪山隧道內的龜速車影響整體車流，交通部高速公路局去年底在雪隧內試辦科技偵測，一旦發現龜速車當起路隊長，就會將車號顯示在一旁的電子看板上，提醒駕駛提速。高公局表示，今年春節期間將會加強顯示，只要車速低於65公里且與前車距離超過100公尺，就會提醒該輛車加速。

高公局從去年12月30日起，於國道5號雪山隧道北向約19K（彎道段）、20K（直線段）及27K（入口段）等3處外側車道設置偵測設備，偵測車速低於65公里以及距離前車超過120公尺的慢速小型車，並於電子看板顯示該車輛車號後4碼。

高公局分析，歷經3個禮拜、包括元旦連續假期的測試，周末每日會抓出200至240輛龜速車，平常日則約120至140輛，佔整體車流的0.5％至1.0％。龜速車主要分布在19K及20K等2處，約佔85％，主要原因是17K、18K是最塞的路段，駕駛通過後沒有意識到要提速，導致壅塞。

高公局表示，今年春節期間，該套示警系統會加強顯示，把與前車距離120公尺縮短為100公尺，提醒駕駛人縮短與前車適當間距，預估修改後會增加顯示約1倍的龜速車，約佔整體車流1％至2％。

高公局指出，雖然該套系統不會用來取締，但雪山隧道最低速限為70公里，小型車需保持50公尺以上行車安全間距，塞車時仍須保持20公尺間距，違反者可處3000至6000元罰鍰。

春節期間國5交通量又是一次考驗，高公局點出好走時段，2月10日至14日（小年夜至初三），南向用路人可多利用下午1時後時段；2月14日至16日（初三至初五），北向用路人可多利用上午12時前時段。

2月14日、15日為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國5及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解。因此，建議北返民眾可延後至初五上午時段出發，避免車流過度集中。

(中時 )