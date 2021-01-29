國立台灣史前文化博物館南科考古館29日推出「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」，圖為大武壠族奉祀太祖的儀式。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

國立台灣史前文化博物館南科考古館29日推出「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

國立台灣史前文化博物館南科考古館29日推出「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

國立台灣史前文化博物館南科考古館29日推出「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」。（南科考古館提供／李宜杰台南傳真）

國立台灣史前文化博物館南科考古館29日推出「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」，因新冠肺炎影響，開幕活動儀式延後辦理，但特展仍按原定期程開放民眾參觀。本次特展以「牽手平埔」作為主題，展現西拉雅族、馬卡道族、大武壠族三個族群的合作，共同復振發揚自己的文化，並努力進行正名。

特展共有8個展區，其中包含信仰、祭儀、服飾、語言與歌謠、建築以及正名運動等主題。展示文物含括南科考古館收藏之史前西拉雅文化出土遺物、史前館康樂本館典藏之三族織品與飾品，並與部落協會、南市府原住民事務委員會、高雄市立歷史博物館商借珍藏文物進行展示。

南科考古館原於常設展廳展示多件史前西拉雅文化的遺物，本次特展再增加有關儀式、金屬器與紋飾陶片等文物，如帶有穿孔的龜殼，疑為文獻上記載之儀式祭典期間，西拉雅族人早晚敲打招呼集合的器物。特展中也呈現三個族不同部落的祭儀現況、公廨祖靈信仰、歌謠語言的使用、部落族親重製的服飾等。

展覽現場設有喚說其語 Ep.1 潛入西拉雅VR體驗（採當日現場至特展廳登記），以當代藝術的觀點呈現祭儀與語言上之現狀，讓民眾沉浸於一個虛擬的西拉雅語的世界。體驗者將身處於一條「語言的道路」上，藉由完成聆聽、觀看情境與紀實影片、說出語言的單字來體驗這趟旅程。

面臨轉型正義的新時代，台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族透過當代各種形式之族群文化復振發展，爭取族群正名已儼然出現清晰的輪廓。藉由本次的特展，充分表達三個族群所屬的每一個部落，正積極發展與凸顯自己的文化。本次特展展期，自即日起展至5月30日，期間亦會安排相關的教育推廣活動，歡迎民眾一同來感受平埔族群文化之美。

(中時 )