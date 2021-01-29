印尼亞齊特別行政區1對男同志情侶日前被鄰居發現，在家中發生性行為，遭警方逮捕後被判公開鞭刑77下，昨（28日）執行鞭刑，2人遭鞭打時表情相當痛苦、不斷哀求停止，其中1人的母親目擊過程還當場昏倒；據了解，這是伊斯蘭法2015年宣布同性戀非法之後，男性同志第3度遭公開鞭刑。

據外媒報導，該對男同志情侶分別為27歲、29歲，他們遭鄰居舉報疑似在屋內發生親密行為，警方獲報後闖入住家，發現他們正在發生性行為，隨即逮捕；根據當地伊斯蘭法，2人被判公開鞭刑80下，因為已先坐牢3個月，獲減少3下鞭刑，近日由蒙面執行官進行公開鞭刑77下。

印尼亞齊特別行政區1對男同志情侶日前被鄰居發現，在家中發生性行為，遭警方逮捕後被判公開鞭刑77下，昨（28日）執行鞭刑。（圖／翻攝自Youtube）

根據外媒公開的影片，2名身穿白衣的受刑人在遭受鞭刑時表情相當痛苦，不時緊閉雙眼，每遭一下鞭打就會仰頭、眉頭緊皺，還不斷哀求停止鞭打；執行官在打到40下時，讓2人喝水後，再繼續鞭打，一名男子的母親疑似受不了兒子遭受鞭打，竟當場昏倒。

印尼亞齊特別行政區1對男同志情侶日前被鄰居發現，在家中發生性行為，遭警方逮捕後被判公開鞭刑77下，昨（28日）執行鞭刑。（圖／翻攝自Youtube）

據了解，蘇門答臘島北部的亞齊特別行政區是印尼唯一實行伊斯蘭法的地區，同性戀、賭博、飲酒、通姦等行為通常會被處以公開鞭刑，這也是自伊斯蘭法2015年宣布同性戀為非法之後，男性同志第3度遭到公開鞭刑，而此鞭刑制度經常被人權團體所詬病，國際特赦組織曾譴責鞭刑是極度「殘酷、不人道與侮辱」。

印尼亞齊特別行政區1對男同志情侶日前被鄰居發現，在家中發生性行為，遭警方逮捕後被判公開鞭刑77下，昨（28日）執行鞭刑。

(中時新聞網)