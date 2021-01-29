年關將近，龍潭、楊梅警分局憂民眾、公司行號可能提領大量現金，易遭歹徒覬覦伺機作案，分別在各區農會實施預防犯罪宣導活動，以及防搶、攔截圍捕演練，盼強化金融機構安全，未來有重大刑案、搶劫逃逸事件發生，也可提早因應、迅速擊破。

龍潭警分局表示，本次活動選在龍潭農會進行，宣導活動以播放宣導影片、發放宣導文宣、宣導品及與民眾進行互動有獎徵答遊戲等方式執行，隨後開啟相關演練，強化金融機構自我防護能力，並請業者配合臨櫃關懷提問機制及民眾提(存)、匯款之安全，並廣為宣達協助護鈔服務。

龍潭警分局指出，春節期間本分局以犯罪預防及偵防並重，統合警、憲及協勤民力，全力檢肅非法槍彈、加強查緝竊盜、取締職業性賭場、加強維護金融機構及保護兒少暨維護學生校外安全並加強防竊(扒)、防搶、防詐騙宣導，共同營造「平安、祥和、快樂」地社會氛圍。

另外，楊梅警分局則選在楊梅農會及街道馬路實施，荷槍實彈的過程引起民眾關注。警方先是扮演歹徒持槍進入農會，威脅行員交出現金此時保全按下警鈴，歹徒見狀後駕車逃逸；線上警力獲報趕抵，根據行員描述歹徒特徵，並由鑑識⼈員勘查採證，迅速往歹徒逃逸方向攔截，最後合力制伏歹徒。

楊梅分局提醒，民眾年節提領大筆現金，須注意自身財物，提高警覺，環顧四周是否有可疑人士，避免成為歹徒下手目標，也可向當地警察機關申請護鈔，以防安全。

(中時 )