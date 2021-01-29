洪姓男子因不滿賴姓女友與多位男性過於親近，常與賴女吵架，遂向好友吳上誼抱怨，去年3月間洪男與吳上誼一行人到桃園某家賓館投宿後，駕車前往新北市三峽山區，吳男藉機下車持槍對賴女連開3槍，並將她推下山棄屍，事發後吳男與洪男被檢方依殺人、遺棄屍體罪起訴。新北地院今判決吳男無期徒刑，褫奪公權終身，判洪男無罪，全案可上訴。

起訴書指，吳上誼與洪男胞姊當時為情侶關係，洪男多次向吳男抱怨賴女，認為對方另結新歡，去年3月1日吳男、洪男胞姊、賴女一行人到桃園某賓館為洪男慶生，期間洪男不滿賴女與多位男性友人聯繫，又與對方再起爭執，洪男一氣之下要求吳上誼回家拿槍，當天晚間11時許一行人開車至三峽區插角里山區。

疑似因喝酒、服藥而意識恍惚的賴女被洪男攙扶下車，走到空地後，吳上誼便持改造手槍網賴女身後擊發3槍，賴女左大腿中槍後因出血性休克死亡，吳男和洪男隨後合力將賴女屍體抬起，丟下山坡。

案發後，吳男的潘姓女友人意外從洪男口中得知賴女遭殺一事，遂立刻向友人求救，洪男、吳男得知後一度嗆聲潘女要打死她，並將她埋在賴女旁邊，而潘女友人也遭開槍射傷，全案才曝光。不過賴女屍體被警方發現時，已遭動物啃食、嚴重腐壞。

吳男坦承自己有開槍、遺棄屍體，但否認有殺人犯意，辯稱只是在試槍，不小心誤殺賴女，不過新北地院依據證人證詞、現場勘察報告等不採信他說法，判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身；洪男則是因檢察官舉證不足，法官難認其與吳男共同犯案，判他無罪。

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(中時 )