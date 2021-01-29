人民幣兌美元在岸價（CNY）29日收盤升146點，盤中一度升穿6.45，高見6.4496。

人民幣兌美元在岸價收報6.4612，較上日下午4時30分收報6.4758，升146點子或0.23％；較晚上11時30分最後成交價6.4500，走弱112點。

離岸價（CNH）最高見6.4676，截至下午4時41分，離岸價報6.4717，在岸價報6.4580。

官方29日開出的中間價報6.4709，較上日6.4845，升136點或0.21％。

交易員指出，近期市場缺乏關鍵指引，美元穩在90關口上方，人民幣繼續圍繞6.45至6.5寬幅震盪。

另有交易員認為，2020年12月開始剛性結匯需求不斷釋放，另外資金南下意願不減，從資金雙向流動看，這些多有利於緩和人民幣的升值壓力，春節前估計人民幣還是偏區間震盪，但人民幣中期波動範圍仍有可能小幅下移。

稍早前，中國人民銀行主管的中國金融時報引述中國銀行研究院研究員李義舉稱，短期從流動性來看，公開市場操作在春節前或將加大資金投放量以應對需求。

(工商 )