香港政府統計處29日公布，根據預先估計數字，2020年第四季香港GDP年減3％，跌幅較第三季收縮0.6個百分點。全年GDP下跌6.1％，是連續第二年下跌。政府預計香港經濟2021年會恢復正增長。

經季節性調整後按季比較，2020年第四季，實質本地生產總值在第三季反彈2.7％後，在第四季輕微增長0.2％。第四季，私人消費開支年減7.6％，較第三季8.2％的跌幅為小。2020年全年私人消費開支下跌10.2％。

貨品出口總額在第四季年升5.6％，較第三季的升幅3.9％擴大，貨品進口升6.9％，亦較第三季的升幅1.9％擴大。全年貨品出口總額及貨品進口分別下跌0.3％及2.1％。

服務輸出在第四季年跌29.6％，而第三季的跌幅為33.5％。服務輸入下跌35.9％，而第三季的跌幅為36％。全年服務輸出及服務輸入分別下跌36.8％及35.2％。

港府發言人表示，香港經濟2021全年合計料會恢復正增長，但上半年的經濟情況將仍具挑戰，復甦的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。

發言人稱，大陸經濟將進一步增強，料為香港出口提供支持，惟其他主要經濟體的復甦步伐將視乎當地大規模疫苗接種計劃能否取得成功。中美關係的演變及地緣政治局勢持續緊張亦值得關注。

香港經濟活動的前景則主要取決於疫情能有多快受控。港府會密切留意情況，並採取適當的逆周期措施去支持經濟復甦及紓緩市民的財務負擔。

(工商 )