勞動部屏東就業中心29日舉辦就業促進活動，邀請安心食品公司人才發展課副理陳亮妤擔任講師，提供二度就業婦女瞭解防疫新生活風潮下的餐飲業發展與趨勢，並協助調整心態、給予適合職涯建議，以積極正向態度面對就業環境，大家熟悉產業同時，也增加自身求職競爭力。

去年受到新冠肺炎疫情影響各行各業，但部分餐飲業者因防疫到位、加上經營方針迅速調整，業績反而逆勢成長，進而有新增人力需求。就服中心為協助待業者順利進入餐飲產業，邀請陳亮妤解析餐飲業未來發展脈絡。

陳表示，消費者越來越重視餐點製作流程、人員衛生管理，因此各餐廳也要求員工落實衛生抽檢、環境清潔等相關環節。此外，近期因萊克多巴胺美豬開放，讓許多有一定規模的餐飲企業，日後與在地食材業者合作勢必更為緊密，未來也規畫設立先進設備大型食品廠，希望讓大眾用餐能更安心。

「各方面提升後，再來當然就是需要更多夥伴加入。」陳亮妤說，很多企業其實都喜愛進用二度就業婦女，因為她們具備穩定情緒與豐富社會經驗等優勢，只是往往面對企業主時，無法完整表現自身優勢，因此提醒學員即使沒有相關餐飲經驗，也要保有自信、積極態度，獲得工作機會就能大大提升。

陳亮妤特別提點學員和不同人相處時，試著設身處地思考後再開口，她說「溝通是為了清楚交換訊息，了解彼此立場，試著說與聽之前取得平衡，才是好的溝通。」而溝通可運用在各面向，如顧客、同事、家人，甚至面試時也需要這項技巧來為自己加分。

屏東就業中心主任翁素足表示，後疫情時代，就服中心舉辦各活動讓求職婦女掌握最新的就業市場趨勢，讓他們進入職場前具備充足知識、態度與技能，希望順利成為產業的即戰力。

(中時 )