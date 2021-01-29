口腔衛生服務隊針對長照中心長輩進行口腔衛生宣導示範，除了生動活潑的口衛宣導外，還有讓長輩動一動的健口健康操。（柯宗緯翻攝）

為關懷高雄市高齡整合長期照護中心長輩及住民的口腔衛生健康，南台灣知名的「Abc牙醫聯盟」與南台灣唯一培養口腔衛生人才專科學校-樹人醫護管理專科學校，今（29）日（五）簽署產學合作備忘錄，並成立口腔衛生服務隊，將為高市衛生局長照中心大樓各個機構提供口腔衛生宣導服務，為長照中心大樓的長輩及住民的口腔健康照顧盡一份心力。

根據調查，長期照護的病人常伴有多種且複雜的系統性疾病，其中就有牙週病等嚴重口腔衛生疾病問題。近年來，口腔疾病導致吸入性肺炎、心血管疾病、失智症等的臨床研究不斷的被提出。顯見長期照護病人的口腔衛生健康問題特別需要重視。

樹人醫專是南台灣唯一培養口腔衛生人才的專科學校，而Abc牙醫聯盟長期關注弱勢族群口腔健康問題，為無障礙之家、仁愛之家玫瑰園及百合園、楠梓特殊學校等機構的特殊病患服務。今年共同規劃進行產學合作，決定合作成立口腔衛生服務隊，為高雄市衛生局所屬長照中心大樓的機構進行口腔衛生宣導，協助長輩及住民維護口腔健康。

今天上午Abc牙醫聯盟謝尚廷總院長謝尚廷、樹人醫專郭東校長郭啟東在衛生局副局長蘇娟娟的見證下，於高雄市長照中心大樓10樓共同簽訂合作備忘錄，並宣布口腔衛生服務隊成立，未來由Abc牙醫聯盟派遣專業牙醫師，樹人醫專派遣口腔衛生科學生，定期到長照中心進行口腔衛生宣導服務，期待改善長照住民的口腔衛生問題。

謝尚廷指出，口腔衛生是誘發許多疾病的潛在因子，根據研究顯示，30％的65歲以上長輩及臥病在床的慢性病患。可能因為口腔問題感染吸入性肺炎等肺部疾病。而ABC牙聯盟長期照顧弱勢族群的口腔衛生，這次產學合作，主動提出關心長照中心的住民及長輩，希望能讓更多人注意到，口腔衛生對長照民眾健康的重要性。

郭啟東表示，目前口腔照護專業人才缺乏，學校在2017年設立口腔衛生學科。培養口腔照護專業人才，這次與ABC牙醫聯盟簽署產學合作備忘錄，並成立口腔衛生服務隊，除了希望提升同學臨床教學品質與能量外，並善盡學校的社會責任，實質協助長照民眾的口腔衛生照護。

蘇娟娟提到，很開心見證這次產學合作的簽署，非常感謝的南台灣最大Abc牙醫聯盟及南部唯一培養口衛人才的專科學校-樹人醫專產學合作所規劃的口腔衛生服務隊，提供民間業界及學界的專業資源，照顧全國唯一結合中西醫，長照與受虐兒照顧等全齡照顧的長照中心大樓長輩與住民，讓長照服務更上一層樓。這是一個很好的合作開始，長照中心以及各個機構也會全力來配合，共同照顧高雄市民的長照健康。

儀式當天，也安排了口腔衛生服務隊針對長照中心長輩進行口腔衛生宣導示範，除了生動活潑的口衛宣導外，還有讓長輩動一動的健口健康操，以及活動假牙清潔服務，期待藉由多元化的規劃，從各方面關注長照民眾的口腔衛生照顧。

(中時 )