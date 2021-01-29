娛樂8點半》被漫畫《蠟筆小新》主角野原新之助（小新）視為夢中情人的細川文惠(又名細川典江)，在90年代紅極一時，不過因為和已婚房地產公司社長搞不倫戀，形象重挫，離婚後為了孩子復出，拍攝全裸寫真集。

細川文惠1990 年出道拍寫真，擁有F級傲人上圍，她也開創了巨乳偶像時代，有「元祖巨乳女星」封號，當時她出的寫真叫好又叫座，迷倒不少男性，連蠟筆小新都把她當成夢中情人，常會抱著她的寫真集發花癡，被日媒譽為「美乳女神」。

細川文惠離婚後獨自扶養小孩。（圖/翻攝自日網）

而除了拍攝寫真外，她也主持過深夜綜藝節目《東京情色派（ギルガメッシュないと）》，節目中來賓都會穿著「裸體圍裙」跑來跑去，滿足所有男性妄想。

不過演藝事業順利的她，感情路卻很坎坷，曾和著名已婚導演北野武傳緋聞，多次出入他家中，緋聞曝出後，北野武也沒有選擇避嫌，仍讓細川文惠出演她經典之作《菊次郎的夏天》。

另外，她曾公開自己與美國街頭藝人布萊恩訂婚，但最後婚也沒結成，在2005年解除婚約，2007年她與房地產公司社長結婚後，歷經不小的「重婚」風波，原來是她的丈夫已婚，在逼迫丈夫離婚後，扶正已懷孕的她，她也退出演藝圈。

不過這段婚姻才維持2年，丈夫公司就爆出負債高達11億日元（約3.3億元台幣），兩人最後以離婚收場，她也獨自撫養小孩。

因為丈夫破產，她也沒拿到贍養費，走投無路下，她決定回到演藝界重操舊業，當時推出一本婚前所拍的全裸寫真，意外受到好評，也讓她萌生復出拍戲的想法。

不過怕前夫的債主找上門，讓她打退堂鼓，2014年她再度現身綜藝節目，淚訴過去7年沒勇氣重返演藝圈，僅靠少許積蓄及政府救濟金過活，身為單親媽媽的她，一肩扛起經濟重擔。

而她雖然年過40，她指自己身材沒改變，強調依然是F罩杯，很想再演出，似乎想藉此多賺一些，言語聽起來格外令人心酸。而現在的她雖然復出之路沒有過去順遂，但她之前在「平成最強泳裝美女」票選中，打敗熊田曜子、壇蜜等女星，拿下第二名，過去的女神形象仍深植人心。

(中時新聞網)