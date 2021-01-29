節省是好事，但若省過頭有時真會讓人跌破眼鏡。一名人妻抱怨，老公會利用「除濕機」的水來洗衣服，讓她相當無奈，「請問遇到這種老公我該怎麼辦？我整個哭笑不得…」而貼文發出後一票網友極力制止，直呼除濕機的水真的很髒，「母湯啦！頂多沖馬桶」、「我要吐了」。

這名人妻昨(28日)在PTT上發文表示，她和老公兩人目前在外租屋，房租雖然已包含水費，不過節儉的老公相當省水，竟然拿除濕機的水來洗衣服，讓她看傻，雖已極力勸阻，「跟他說不是正常人的行為，他還要跟我辯」，讓原PO不解老公心態為何，「唉，想知道有人的老公也這麼誇張嗎！」

貼文發出後讓大票網友傻眼，直呼除濕機的水真的超髒，「建議不要，除濕機的水真的很髒」、「這個不行啦，有夠髒」、「太可怕...那不是發霉水嗎」、「那個超髒，儲水桶不常洗的話會發霉，會有一層滑滑髒東西卡在上面」、「集房間裡面所有灰塵的一桶水拿來洗衣服…」。

另外，有網友點出關鍵，表示除濕機的水充滿灰塵及黴菌，「除濕機在除濕過程中會大量過濾空氣中的微粒，除濕機的水裡面都是空氣中的灰塵」、「除濕機的集水盒一定會滑滑的，因為上面有黴菌或水黴菌」。

(中時新聞網)