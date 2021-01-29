保安里也有社區照顧關懷據點了！保安社區照顧關懷據點「保安學堂」29日正式揭牌使用，大社區的保安社區居民，以農業為生，一輩子為生活農忙，保安學堂讓老同學有伴逗陣開槓，筋骨舒展，健康老化，讓一群在地老人作伴，開心過退休生活。

為讓里內老同學快活同樂，保安學堂規劃一系列樂活學習課程，讓學堂老同學動動手腳、動動腦，原是老農的硬筋骨，因勤練舞「旗舞」展現保安學堂志工隊的齊心合力，為保安社區照顧關懷據點展現無比的歡樂。

高雄市大社區長老福利協進會理事長陳啟嘉，偕同保安里里長林義萬及協進會總幹事王淑真共同催生保安社區照顧關懷據點設置。

高雄市政府社會局主祕陳世璋表示，落實在地老化是高市重要的社會福利政策，據點布建採優化輔導策略，鼓勵各社區辦理社區照顧關懷據點。

社會局除透過福利初辦方案培力人口老化程度較高的社區新設據點外，並輔導有辦理據點經驗的社區扮演母雞帶小雞角色，協助鄰近未辦理據點的社區，評估需求後向長青中心提出申辦。

民眾如有社區照顧關懷據點相關問題，可洽詢市府社會局長青綜合服務中心詢問，或上長青綜合服務中心網站「社區照顧關懷據點專區」查詢。

(中時 )