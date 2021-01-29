Fxiii簡靖芳刺繡插畫作品展「之間」，以顏色各異的交織紋樣，填滿人類肢體圈出的空間，代表人與人之間的未知可能。（毓繡美術館提供／黃立杰南投傳真）

恬靜自美的毓繡美術館2021年開春首檔「近山：何以為界」聯展，邀請陸先銘、洪天宇及林煒翔三位台灣藝術家參與，透過繪畫作品引領民眾回歸山林、思考自然和人類的關係。文創商店空間則首次規劃台灣年輕藝術家個展，首檔「之間」邀請Fxiii簡靖芳展出如插畫的刺繡作品。

美術館一樓展出陸先銘的「老樹時期」作品，他專注於描繪樹幹，用細膩的薄塗技法與和線條網絡表現出榕樹的內斂與安靜，以畫作表現台灣公園常見的榕樹，和庶民生活息息相關。二樓為洪天宇的「災難風景」，美麗的畫布表現的是生態浩劫的縮影，畫作鮮豔飽滿色彩中，留白的部分表達出人類侵略自然環境的證據。三樓展出林煒翔的「心靈原鄉」，他以輕薄的油彩和水彩，流暢展現山景的矇矓變化，令民眾感知到雲霧、水氣和風的流動，彷彿置身山林。

從一樓看展到三樓，在展場裡穿梭如登山般，藉由身體的攀升，感受視線所及與心理狀態的轉變，從平實明晰、繁複精細漸進至抽象流動，帶給民眾清身自省的體驗。

《近山：何以為界》展覽時間從30日至06月13日；《之間》刺繡插畫展則從30日至05月30日，毓繡美術館採預約參觀制，國定假日及周一休館。提醒民眾因應防疫新生活，入館請配合戴口罩、手部消毒並測量額溫。

(中時 )