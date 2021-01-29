為加強防制春節期間交通觀光風景遊憩景點及廟宇等易壅塞路段，平鎮警分局29日上午邀集桃園市政府交通局、平鎮區公所、聯新醫療集團及義民里里長劉文華共同檢視轄內各人潮易擁擠之交通管制設施，利用粉絲團直播方式讓線上民眾一同參與討論，即時將意見反饋給警分局。

平鎮警分局副分局長李忠榮表示，為防制春節期間交通事故發生，特別分析109年平鎮區各類道路交通事故案件，針對巷口與幹道匯集處常為易肇事地點，挑選前十大易肇事路口及路段，偕同各主管機關共同檢視道路路面標誌、標線設置是否得宜、有無缺失等交通安全檢測。

本次檢測重點在於路口幹、支道停讓號誌、標誌及標線的設置，如有發現缺失，立即由主管機關做成紀錄，並立即派遣施工單位予以改善，也亦分析轄內觀光風景遊憩景點及廟宇等易壅塞路段，規劃替代道路及停車資訊。

此外，平鎮警分局利用線上直播方式，讓轄區民眾能夠共同參與，透過即時反饋，將意見反應給主管機關帶回研議，也呼籲，駕駛人駕車上路應遵守各項交通規則，警察機關在本次春節期間，也會透過各項勤務作為，防制道路交通事故。

(中時 )