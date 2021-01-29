交通部長林佳龍29日在臉書表示，鐵路、客運等大眾運輸屬密閉空間，長時間人與人近距離接觸，有必要加強防疫做為，才能讓病毒無機可趁；尤其春節期間疏運高峰，更要嚴加戒備。經中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中拍板，因應春節即將到來，交通部將推出多項大眾運輸的防疫措施。

關於飲食方面，林佳龍指出，2月1日起，高鐵、台鐵（觀光列車除外）、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空器（國際及兩岸航班除外）等運具內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

此外，林佳龍提到，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

第二有關對號座，林佳龍說，2月8日～2月16日春節期間，高鐵全車對號座銷售；台鐵城際列車每列次至多發售120站票（每車廂至多15位）。

第三關於消毒，林佳龍指出，2月8日～2月16日春節期間，航空站、台鐵、高鐵、客運、國道服務區、海運、觀光場域清潔消毒頻率全部加倍處理。

林佳龍也補充，「秋冬防疫專案」期間，台鐵、高鐵各車站大廳暫停或延期租借，並停止辦理各項活動，以避免群聚活動。

林佳龍強調，由於大眾運輸防疫加嚴，春節期間國道車流有顯著增加的可能，交通部已請各運輸單位做好最萬全的準備，全力提高雙鐵大眾運輸運能、加強宣導分流及路況即時通報、國道疏運措施再精進、以及做好外離島返鄉和收假運能準備與應變，嚴防春運壅塞。

(工商 )