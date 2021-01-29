外資今天又再賣超台股346.97億元，累計本周賣超金額達1223.9億元，以周賣超量計算，本周外資賣超台股金額創歷史第四大。台新投顧副總黃文清表示，目前外資賣壓太重，再加先前台股漲幅已高，獲利了結賣壓提前啟動；此外，外資除了在現貨市場大量賣超外，在期貨部位有2萬多口的淨空單，從外資動態偏空來看，短期可能還是整理盤。

據統計，外資周賣超排名前五大分別為:2020/3/13當周賣超1514.1億元；2020/3/20當周賣超1282.4億元；2011/8/12當周賣超1266.2億元；2021/1/29當周賣超1223.9億元，以及2007/8/17當周賣超981.6億元。

而據央行的國際收支顯示，去年3月外資單月匯出103.96億美元，2020第一季國際收支證券投資淨資產為-163.82億美元。今年的首季會再重蹈覆轍嗎？

黃文清認為，今年首季應該是不會和去年一樣，至少目前看來，台股基本面是好的。市場情緒可能要等外資轉買後才會較樂觀，預計至農曆年後較有可能。

外資本周賣超金額前10大持股依次為:台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)、欣興(3037)、長榮(2603)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、國巨(2327)、台泥(1101)、聯詠(3034)。前10大賣超個股的金額就逾900億元，占整周賣超的75%；而其中台積電一檔的當周賣超金額就高達533.8億元，占整體賣超的43%；護國神山本周光環褪色！

(時報資訊)