行政院長蘇貞昌今（29）日前往台南市視察「沙崙智慧綠能科學城」，指出將以國家結合地方力量前瞻部署發展，未來將設立大台南會展中心、中研院南部院區及雙語學校等，期許成為其他科學園區典範，從各方面前瞻先進迎向世界未來趨勢，讓台灣在世界上更有力。

蘇貞昌表示，沙崙智慧綠能科學城歷經3任行政院長，一棒接一棒將政見變成政策，由經濟部、科技部、工研院、中研院及民間單位等共同合作配合高鐵，包括經濟部的大台南會展中心、中研院南部院區未來的量子科技發展基地，甚至業界也已在此設立休閒購物中心。

蘇貞昌指出，沙崙智慧綠能科學城除有台糖提供土地，亦將生活及教育等機能通通納入，減少員工交通通勤負擔。同時，全國各地皆可循此高鐵特定區的開發模式，如嘉義、屏東科學園區同為大面積台糖土地，均為好整理的素地，期盼未來配合高鐵整體規畫建設。

蘇貞昌表示，台灣需要在人才及各方面前瞻先進，並迎向世界未來趨勢，並強調「慢走，不一定慢到」，有時候會後來居上。期許沙崙智慧綠能科學城設立後，依照規畫及各部會合作，加速、加快展現效率，讓一整個世代產業翻轉。

蘇貞昌也期許，各項政策要一體規畫，不要「做好西裝改西裝」。針對台南市長黃偉哲提出的健康產業園區及南沙崙產業園區，則請經濟部補助2園區的先期規畫經費，就產業需求、配置、生態保育詳細評估後，再提出計畫推動。

(時報資訊)