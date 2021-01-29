中華民國創業投資商業同業公會29日首度在高雄舉辦「高雄潛力企業參訪暨媒合會」，高雄市長陳其邁（中）應邀出席。（柯宗緯攝）

創投公會29日舉辦在高雄舉辦媒合會，理事長邱德成指出，有95％創投公司都在台北，這是首度跨越竹科以南，到高雄辦大型創投會，他提出與公私單位籌組、設立規模20億元「投資大高雄創投基金」，專案投資高雄新創企業，這也是六都首創。

益鼎創投董事長兼總經理暨創投公會理事長邱德成領軍，帶領台灣創投業，28日起一連兩天造訪高雄，除參訪多家高雄潛力企業，也攜手高市府、財團法人中山管理教育基金會等單位舉辦創投媒合會」，邀請5家成熟、4家新創企業參與。

邱德成指出，台灣創投大多集中在北部，最遠只到竹科，這次首度大舉進軍高雄，未來期待每年都在高雄辦大型媒合會，而他也非空手而來，此行捎來好消息，將籌組設立「投資大高雄創投基金」。

邱德成說明，「投資大高雄創投基金」規模約20億元，將向中央爭取8億元國發基金，其餘將與高市府，結合民間優質有活力的公司籌募大高雄創投基金，以高雄為主要創投標的，希望帶動產業發展，這也會是六都首創。

高雄市長陳其邁提及，近年台商回流、疫情影響下許多科技大廠紛紛回流，台郡、國巨、日月光等大廠就投資高雄2000億元，而生醫、精密機械及相關電子產業等新創公司，都相當具有潛力，感謝創投者到高雄，而高雄已經做好準備。

陳其邁表示，市府積極在亞洲新灣區成立5G AIoT創新園區，為新創團隊打造驗證場域、營造優質投資環境，希望與會的創投公會投資者資金挹注，「以大帶小」提攜新創產業茁壯，共同打造高雄創業生態系。

中山基金會董事長楊文全表示，高雄在陳其邁市長及市府團隊的努力下，多項重大開發案正在推動中，亦積極協助在地企業進行創新轉型，積極爭取中央及前瞻計畫資源，吸引更多的企業進駐。中山管理教育基金會身為本市最活躍、承接政府專案最龐大的教育基金會，致力幫助創業、協助就業，盼未來能持續攜手高市府團隊為在地企業找到更多支持發展的資源，加速企業創新成長，擴大在地的經濟影響力。

此活動藉由中華民國創業投資商業同業公會、財團法人中山管理教育基金會、勤業眾信聯合會計師事務所、高雄市政府經濟發展局的促成與安排，參訪了VOLVO集團在台灣唯一認證的車體打造廠－大吉汽車企業（股）公司、台灣上架在世界各國精品百貨最多的保養品品牌－佐見啦生技（股）公司（提提研面膜），以及以將台灣造船工藝推向國際為職志，搶入歐洲頂級鋼鋁遊艇市場的中信造船（股）公司。投資媒合會則分別邀請了高雄地區5家成熟型、4家新創型企業，進行Pitch及攤位展示，出席了逾15家創投代表，創投資金活水將全力注入大高雄。

(中時 )