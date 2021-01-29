8位新北女力代表挑戰從極東三貂角燈塔至極北富貴角燈塔的雙塔旅遊。（新北市觀旅局提供）

因應疫情影響觀光旅遊，新北市政府規畫「青春山海線運動遊程」，今（29）日號召8名女性挑戰從三貂角到富貴角的自行車騎程，分為新聞局長蔣志薇領軍的市府女力，以及小日子雜誌館發行人劉冠吟等人組成的新北女力兩個隊伍，體驗單車旅遊所帶來的感動和盡收眼底的山海美景。

新北市府去年推動「OK旅遊－新型態安全旅遊模式」，以戶外空氣清新、薄利多銷、景點短距移動、小型成團實名制的原則，與多家旅行社合作推動「清、薄、短、小」的新北市境內旅遊，讓民眾有信心出門，更能玩得安心又開心。

新北市府特別規畫自行車旅遊，三五好友說走就走，利用雙腳踩踏享受親山近海的環境，用剛剛好的速度探訪舊草嶺隧道、卯澳漁村、水湳洞陰陽海、十三層遺址、中角灣及老梅迷宮等秘境，深度體驗在地的人文與美景。中繼休息片刻，還能品嚐貢寮鮑、漁村特色等在地美食，以及在特定的超商門市購買青春山海線限定伴手禮。

8位新北女力代表挑戰從極東三貂角燈塔至極北富貴角燈塔總計95km的雙塔旅遊，以接力方式共同完成，主要是藉由不同路段的騎乘體驗，和民眾分享自行車旅遊的型態及玩法，以及青春山海線沿線內小鎮、聚落和社區的人文風情。

此次參與青春山海線運動遊程的有市府代表新聞局局長蔣志薇、新北市副發言人戴湘儀、民政局副局長楊薏霖及城鄉局科長陳柏君，還有小日子雜誌館發行人劉冠吟、新北三重永安里里長黃麗伃、電商平台Pinkoi泰國區經理張秦芳及輔大附設幼稚園老師林子晴。

蔣志薇表示，不同於開車旅行，藉由自行車的速度和騎乘的便利性，可以在小鎮、聚落或社區內，輕鬆愜意的漫遊。張秦芳說，這次體驗過程中非常享受，大家平常上班、生活壓力大，有機會可以拋開煩悶的事務，好好的放風一回，是很值得的。林子晴則表示，換個速度、換個角度，開啟身體五感，以單車體驗青春山海線的美好，會有滿滿的正能量，這種兼具放鬆玩樂又能運動的健康旅遊型態，很值得推薦給大家。

(中時 )