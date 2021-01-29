因應疫情影響觀光旅遊，新北市政府規畫「青春山海線運動遊程」，今（29）日號召8名女性挑戰從三貂角到富貴角的自行車騎程，分為新聞局長蔣志薇領軍的市府女力，以及小日子雜誌館發行人劉冠吟等人組成的新北女力兩個隊伍，體驗單車旅遊所帶來的感動和盡收眼底的山海美景。
新北市府去年推動「OK旅遊－新型態安全旅遊模式」，以戶外空氣清新、薄利多銷、景點短距移動、小型成團實名制的原則，與多家旅行社合作推動「清、薄、短、小」的新北市境內旅遊，讓民眾有信心出門，更能玩得安心又開心。
新北市府特別規畫自行車旅遊，三五好友說走就走，利用雙腳踩踏享受親山近海的環境，用剛剛好的速度探訪舊草嶺隧道、卯澳漁村、水湳洞陰陽海、十三層遺址、中角灣及老梅迷宮等秘境，深度體驗在地的人文與美景。中繼休息片刻，還能品嚐貢寮鮑、漁村特色等在地美食，以及在特定的超商門市購買青春山海線限定伴手禮。
8位新北女力代表挑戰從極東三貂角燈塔至極北富貴角燈塔總計95km的雙塔旅遊，以接力方式共同完成，主要是藉由不同路段的騎乘體驗，和民眾分享自行車旅遊的型態及玩法，以及青春山海線沿線內小鎮、聚落和社區的人文風情。
此次參與青春山海線運動遊程的有市府代表新聞局局長蔣志薇、新北市副發言人戴湘儀、民政局副局長楊薏霖及城鄉局科長陳柏君，還有小日子雜誌館發行人劉冠吟、新北三重永安里里長黃麗伃、電商平台Pinkoi泰國區經理張秦芳及輔大附設幼稚園老師林子晴。
蔣志薇表示，不同於開車旅行，藉由自行車的速度和騎乘的便利性，可以在小鎮、聚落或社區內，輕鬆愜意的漫遊。張秦芳說，這次體驗過程中非常享受，大家平常上班、生活壓力大，有機會可以拋開煩悶的事務，好好的放風一回，是很值得的。林子晴則表示，換個速度、換個角度，開啟身體五感，以單車體驗青春山海線的美好，會有滿滿的正能量，這種兼具放鬆玩樂又能運動的健康旅遊型態，很值得推薦給大家。
(中時 )
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